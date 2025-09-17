WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Câmara dos Deputados vota nesta manhã sugestões de mudanças na PEC das Prerrogativas

A previsão de votação secreta para autorizar o STF a processar deputados e senadores é tema de um dos destaques

17/09/2025 09h28
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se às 10 horas desta quarta-feira (17) para concluir a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/21, que prevê autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar deputado ou senador.

O texto principal da PEC, batizada pelos parlamentares de PEC das Prerrogativas, foi aprovado ontem . Para concluir a votação, os deputados ainda precisam analisar dois destaques que podem alterar pontos da proposta.

Um deles pretende evitar que a autorização para processar criminalmente um parlamentar seja definida em votação secreta.

Conta de luz
O segundo item da pauta de votações desta quarta é a Medida Provisória (MP) 1300/25 , que mantém a isenção da conta de energia para famílias em vulnerabilidade social.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Relator defende aprovação de novo texto para PEC das Prerrogativas; acompanhe
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Deputados retomam análise da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão debate desocupação de área rural em município goiano
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
26°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 22°
26°

Sensação

1.45 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 53 minutos Relator defende aprovação de novo texto para PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 53 minutos Debate sobre terras raras aponta necessidade de investimentos
Há 53 minutos Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Há 2 horas Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270
Há 2 horas Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 5 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 5 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 4 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados