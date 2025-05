Projeto busca criar cultura de gestão de riscos na administração pública

Deverão ser elaborados relatórios semestrais sobre gestão dos órgãos com identificação de riscos enfrentados, medidas de mitigação adotadas e seus impactos, recomendações de melhoria e indicadores de desempenho para monitoramento contínuo.

Princípios e cultura O projeto prevê como princípios a integração da gestão de riscos aos processos decisórios, a transparência e prestação de contas e a capacitação contínua de servidores para lidar com riscos. A cultura tem como diretrizes fortalecer mecanismos de governança para tomada de decisão fundamentada, articular orgãos de controle interno e externo e avaliar periodicamente a efetividade dos processos de gestão de riscos.

O Projeto de Lei 384/25, do deputado Duda Ramos (MDB-RR), torna obrigatório o planejamento e a gestão de riscos na administração pública federal e estadual. O objetivo é aumentar a eficiência, a transparência e a governança da gestão nessas duas esferas de governo. Municípios poderão seguir as determinações da proposta a partir de instrumentos de cooperação e legislação específica. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

