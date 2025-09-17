WhatsApp

Setembro Verde: 2ª Caminhada Passos pela Vida acontece no próximo domingo

No próximo domingo (21) acontece em Campo Grande a 2ª Caminhada Passos pela Vida – Juntos pela Doação de órgãos e tecidos. A partir das 8h, os envo...

17/09/2025 09h28
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
A caminhada Passos Pela Vida integra as ações do incentivo à doação de órgãos e tecidos, instituído por lei de Renato Câmara
A caminhada Passos Pela Vida integra as ações do incentivo à doação de órgãos e tecidos, instituído por lei de Renato Câmara

No próximo domingo (21) acontece em Campo Grande a 2ª Caminhada Passos pela Vida – Juntos pela Doação de órgãos e tecidos. A partir das 8h, os envolvidos com o tema reúnem-se no espaço de Múltiplo Uso, Arquiteta Zuleide Simabuco Higa, no Parque dos Poderes. O evento faz parte da programação do “Setembro Verde”, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da ação, e a atividade está alinhada à legislação de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), a Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos, instituída pela Lei Estadual 5.410/2019 , realizada anualmente de 21 a 27 de setembro.  

“Um coração pode voltar a bater, um olhar pode voltar a enxergar. Foi com essa consciência que propus a criação da Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos, que acontece de 21 a 27 de setembro. Dentro dessa programação, realizaremos a 2ª Caminhada Passos Pela Vida, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Mais do que um ato simbólico, é um convite para que cada família converse sobre o tema e compreenda que a decisão de doar pode transformar a dor em esperança e salvar vidas. Ser doador é um gesto de solidariedade que precisa ser conhecido e respeitado pela família", ressaltou o deputado Renato Câmara. 

A caminhada no Parque dos Poderes, que está em sua segunda edição, mobiliza instituições, autoridades e sociedade civil em prol da vida. É o encontro que ressalta o quanto importa um órgão e um tecido, de alguém que não está mais aqui, continuar sendo integrante de pessoas que precisam de um transplante para continuar vivendo.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

