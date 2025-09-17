WhatsApp

Hashioka e Londres pedem recapeamento da MS-475 próximo ao distrito de Guassulândia

Na sessão plenária desta terça-feira, 16, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou, em conjunto com o deputado estadual Londr...

17/09/2025 09h28
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
A rodovia encontra-se em condições críticas de conservação, com vários trechos danificados, buracos e falhas na pavimentação
A rodovia encontra-se em condições críticas de conservação, com vários trechos danificados, buracos e falhas na pavimentação

Na sessão plenária desta terça-feira, 16, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou, em conjunto com o deputado estadual Londres Machado (PP), indicação para obras de recapeamento de trecho da Rodovia MS-475, entre a BR-376 até o distrito de Guassulândia, em uma extensão de 10 km, no município de Glória de Dourados.

O pedido, encaminhado ao secretário de estado de infraestrutura e logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores, em regime de urgência, foi solicitado pelos vereadores Claudia Regina Marangoni e Milton Cesar Gomes daquele município.

Conforme relato das autoridades municipais, a rodovia encontra-se em condições críticas de conservação, com vários trechos danificados, buracos e falhas na pavimentação, e essa situação compromete gravemente a segurança dos motoristas. Os vereadores contam ainda que, além do risco iminente de acidentes, a má conservação da pista tem causado prejuízos aos produtores rurais, comerciantes, estudantes e demais cidadãos que dependem da rodovia.

Em sua justificativa, Hashioka explicou que a MS-475 é rota fundamental para o escoamento da produção agrícola da região, sendo utilizada por veículos de grande porte, o que agrava ainda mais o desgaste da pista. “A falta de manutenção adequada contribui para o isolamento parcial do distrito, dificultando o desenvolvimento local e prejudicando a qualidade de vida da população”, apontou o parlamentar.

