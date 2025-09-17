Aborto provocado em Três Lagoas expõe drama social e falhas na rede de proteção

Um caso ocorrido em Três Lagoas (MS) reacende o debate sobre a banalização da vida e as fragilidades no acompanhamento de jovens em situação de vulnerabilidade.

Na noite de terça-feira (16), uma jovem de 18 anos foi atendida no Hospital Auxiliadora após provocar um aborto com remédios comprados pela internet. O companheiro dela, de 22 anos, admitiu ter adquirido os medicamentos e, após o procedimento, confessou ter enterrado o feto de aproximadamente 15 semanas no Distrito Industrial da cidade.

O Conselho Tutelar, representado pelas conselheiras Mirian Herrera e Adriana Alves, foi acionado e acompanhou a ocorrência, juntamente com a Polícia Militar. “Os dois se mostraram frios demais, não demonstraram nenhum tipo de arrependimento”, relatou Herrera.

A mãe da jovem, segundo o Conselho, sequer sabia da gravidez da filha. Descobriu apenas quando recebeu uma ligação desesperada: a moça disse que passava mal, enviou fotos de um banheiro ensanguentado e pediu ajuda. Antes da chegada da mãe, o companheiro já havia recolhido o feto e feito o enterro.

Uma sociedade adoecida

O caso não se resume a um episódio policial. Ele escancara a frieza com que a vida tem sido tratada e a facilidade com que jovens encontram meios ilegais para interromper gestações. A internet, cada vez mais, se transforma em um mercado paralelo de medicamentos abortivos, acessíveis sem qualquer fiscalização.

Mais grave ainda é perceber o despreparo emocional e a ausência de orientação familiar, comunitária e estatal. Uma jovem que, embora já maior de idade, ainda carrega traços de imaturidade, decide por um aborto clandestino sem apoio da mãe e ao lado de um companheiro que, segundo relato das conselheiras, agiu com indiferença.

O silêncio que custa vidas

O Brasil possui legislação restritiva sobre o aborto, mas a realidade mostra que a prática clandestina segue ocorrendo, sem qualquer debate profundo sobre prevenção, educação sexual responsável e suporte às famílias. Em vez disso, casos como o de Três Lagoas se repetem, com jovens mal orientadas, pais e mães pegos de surpresa e um ciclo de silêncio que termina na morte de bebês ainda no ventre.

O episódio é um alerta. Não basta apenas a polícia prender, nem o Conselho Tutelar registrar. É preciso discutir com seriedade o que leva jovens a escolherem esse caminho, como as famílias podem estar mais presentes e de que forma o poder público pode agir para proteger tanto as mães quanto os filhos que ainda nem nasceram.

Enquanto isso não acontece, tragédias como a de Três Lagoas continuarão manchando não apenas a vida de famílias, mas a consciência de toda a sociedade.