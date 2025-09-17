WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Gestão

Cuidar da cidade é cuidar de todos nós: ação de limpeza ganha destaque em Nioaque

Manter a cidade limpa não é apenas uma questão estética, mas também de saúde pública, já que a limpeza contribui para evitar focos de insetos e doenças

17/09/2025 09h12
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

As ruas de Nioaque ganharam um novo brilho nos últimos dias. Equipes de limpeza urbana têm trabalhado para manter a cidade mais organizada, limpa e agradável para todos. A ação, que envolve varrição, retirada de entulhos e cuidados com as calçadas, reforça a importância da preservação dos espaços públicos e o papel fundamental da comunidade nesse processo.
  
Valorização do trabalho
Os profissionais que atuam na limpeza muitas vezes passam despercebidos, mas são eles que garantem o bem-estar de toda a população. Desde cedo, varrendo ruas e recolhendo resíduos, o esforço desses trabalhadores mantém o município mais bonito e saudável.

Importância para a cidade
Manter a cidade limpa não é apenas uma questão estética, mas também de saúde pública, já que a limpeza contribui para evitar focos de insetos e doenças. Além disso, ruas bem cuidadas valorizam o comércio local e dão mais orgulho aos moradores.

Participação da população
Apesar do empenho da equipe de limpeza, a colaboração dos moradores é essencial. Pequenas atitudes, como não jogar lixo nas ruas e respeitar os horários de coleta, fazem toda a diferença.

Com as ruas mais limpas e bem cuidadas, Nioaque mostra que, quando há união entre poder público, trabalhadores e comunidade, todos saem ganhando. Afinal, preservar os espaços coletivos é um ato de cidadania e amor pela cidade.

Orgulho que se vê nas ruas! A equipe de limpeza urbana está deixando Nioaque mais bonita e saudável para todos.Vamos fazer nossa parte também?

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil PEC da Blindagem se estenderá a deputados estaduais e distritais
© Lula Marques/Agência Brasil Câmara derruba voto secreto em PEC da Blindagem por falta de quórum
© Lula Marques/Agência Brasil PEC da blindagem é aprovada por deputados e vai ao Senado
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
26°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 22°
26°

Sensação

1.45 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 53 minutos Relator defende aprovação de novo texto para PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 53 minutos Debate sobre terras raras aponta necessidade de investimentos
Há 53 minutos Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Há 2 horas Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270
Há 2 horas Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 5 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 5 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 4 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados