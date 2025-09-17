Homem condenado por homicídio é preso pela Polícia Civil em Ribas do Rio Pardo

Na tarde desta terça-feira (16), a Polícia Civil deu cumprimento, em Ribas do Rio Pardo, a um mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande em desfavor de C.I.O (61), condenado pelo crime de homicídio qualificado. O mandado determina o recolhimento do condenado para cumprimento da pena em regime fechado.

C.I.O deverá cumprir 13 anos e 2 meses de reclusão, conforme decisão judicial transitada em julgado. Após diligências, o setor de investigações gerais da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo localizou o condenado e efetuou a prisão, garantindo o cumprimento da ordem judicial.

Em seguida, o preso foi encaminhado à unidade policial, ficando à disposição da Justiça.