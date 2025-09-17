WhatsApp

Polícia Civil - MS

Policiais civis e militares identificam envolvidos em tentativa de homicídio em Nova Andradina

Na noite de segunda-feira (15), um jovem de 20 anos sofreu uma tentativa de homicídio em Nova Andradina. A vítima estava em frente a uma residência...

17/09/2025 08h21
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na noite de segunda-feira (15), um jovem de 20 anos sofreu uma tentativa de homicídio em Nova Andradina. A vítima estava em frente a uma residência quando foi surpreendida por um grupo que chegou em dois veículos — um Uno e um VW/Gol, ambos de cor branca. Durante a ação, os suspeitos fizeram ameaça de morte e partiram para o ataque, atingindo a vítima com uma facada nas costas.

A vítima conseguiu correr e se abrigar em uma casa próxima, o que impediu um desfecho mais grave. Em seguida, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico.

As diligências policiais identificaram cinco suspeitos, com idades entre 19 e 24 anos. O proprietário do veículo utilizado na ação, um jovem de 22 anos, foi localizado ainda durante a madrugada pela Força Tática da Polícia Militar. Outro suspeito, de 24 anos, foi preso no dia seguinte por investigadores da SIG. Os demais envolvidos, de 21 e 19 anos, foram identificados e continuam foragidos.

As investigações apontaram também que, devido à rivalidade existente entre os grupos, um amigo da vítima, de 18 anos, havia adquirido um revólver calibre .32 para defesa. No momento da ocorrência, o irmão da vítima, de 22 anos, efetuou disparos para o alto na tentativa de afastar os agressores. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

O caso foi registrado como associação criminosa e tentativa de homicídio. As investigações prosseguem para localizar os demais suspeitos e esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

