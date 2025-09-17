Polícia Civil recebe moção de congratulação da Câmara Municipal por atuação em caso de latrocínio

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul foi homenageada nesta segunda-feira (16) com Moção de Congratulação da Câmara Municipal de Corumbá. A solenidade, realizada no plenário da Casa de Leis, reconheceu o trabalho dos profissionais da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá na elucidação do latrocínio que vitimou o senhor A.I.O., em 25 de julho deste ano. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A homenagem, de autoria do vereador Jovan Temeljkovitch (PDT), destacou o trabalho técnico e integrado que resultou na pronta responsabilização dos envolvidos, com a apreensão dos adolescentes em 4 de agosto. A moção especificamente enalteceu a atuação do Delegado de Polícia Guilherme Oliveira Pena na condução das investigações; dos investigadores Jackson de Barros Lima Oliveira, Manix Gonçalves dos Santos e Diego Arrais de Sá Leal no empenho das diligências; e da Perita Criminal Alessandra Luiza Pelegrini na análise técnica que foi essencial para a comprovação material dos fatos.

O trabalho da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia foi igualmente destacado como fundamental para a rápida elucidação do caso, que reforçou a confiança da população na segurança pública local. A entrega da moção simbolizou o reconhecimento do compromisso institucional da Polícia Civil com a defesa da vida, da ordem e da justiça no estado.

A solenidade contou com a presença dos policiais homenageados, vereadores e autoridades locais, marcando o reconhecimento público do trabalho de excelência desenvolvido pela instituição em prol da sociedade corumbaense.