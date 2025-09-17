WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil recebe moção de congratulação da Câmara Municipal por atuação em caso de latrocínio

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul foi homenageada nesta segunda-feira (16) com Moção de Congratulação da Câmara Municipal de Corumbá....

17/09/2025 08h21
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul foi homenageada nesta segunda-feira (16) com Moção de Congratulação da Câmara Municipal de Corumbá. A solenidade, realizada no plenário da Casa de Leis, reconheceu o trabalho dos profissionais da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá na elucidação do latrocínio que vitimou o senhor A.I.O., em 25 de julho deste ano.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A homenagem, de autoria do vereador Jovan Temeljkovitch (PDT), destacou o trabalho técnico e integrado que resultou na pronta responsabilização dos envolvidos, com a apreensão dos adolescentes em 4 de agosto. A moção especificamente enalteceu a atuação do Delegado de Polícia Guilherme Oliveira Pena na condução das investigações; dos investigadores Jackson de Barros Lima Oliveira, Manix Gonçalves dos Santos e Diego Arrais de Sá Leal no empenho das diligências; e da Perita Criminal Alessandra Luiza Pelegrini na análise técnica que foi essencial para a comprovação material dos fatos.

O trabalho da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia foi igualmente destacado como fundamental para a rápida elucidação do caso, que reforçou a confiança da população na segurança pública local. A entrega da moção simbolizou o reconhecimento do compromisso institucional da Polícia Civil com a defesa da vida, da ordem e da justiça no estado.

A solenidade contou com a presença dos policiais homenageados, vereadores e autoridades locais, marcando o reconhecimento público do trabalho de excelência desenvolvido pela instituição em prol da sociedade corumbaense.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Proposta de autoria do deputado Paulo Duarte foi aprovada pelos parlamentares na sessão desta quarta-feira Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270
O deputado Pedro Kemp chamou a proposta de PEC da Bandidagem e Gleice Jane compartilhou da indignação Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
26°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 22°
26°

Sensação

1.45 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 52 minutos Relator defende aprovação de novo texto para PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 52 minutos Debate sobre terras raras aponta necessidade de investimentos
Há 52 minutos Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Há 2 horas Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270
Há 2 horas Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 5 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 5 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 4 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados