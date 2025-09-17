WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Projetos que incluem alterações sobre entregas e benefícios fiscais serão votados hoje

Na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta quarta-feira (17), os deputados devem votar sete projetos conform...

17/09/2025 07h17
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Deputados estaduais analisam e votam os projetos durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa
Deputados estaduais analisam e votam os projetos durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa

Na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta quarta-feira (17), os deputados devem votar sete projetos conforme previsão da Ordem do Dia . A sessão tem início às 9h e é aberta à participação de toda sociedade.

Os parlamentares votarão a redação final do Projeto de Lei 79/2025 , do deputado Paulo Duarte (PSB), que altera a ementa, a redação e acrescenta dispositivos na Lei nº 3.903, de 19 de maio de 2010, que obriga o fornecedor de bens e serviços e empresa transportadora que realizam entregas no Estado de Mato Grosso do Sul, a fixar data e turno para a entrega dos produtos e/ou realização dos serviços aos consumidores. A data e o turno para a realização dos serviços ou entrega dos produtos aos consumidores deverá ser fixada pelos fornecedores de bens e serviços e transportadoras que tem atividade no Estado. No ato da contratação, deverá ser estipulada pelos fornecedores de bens e serviços as datas e os turnos respeitando os turnos matutinos, vespertino e noturno, que compreendem os períodos das 7h ao meio dia; meio dia às 18h; e 18h as 23h, assim o consumidor poderá escolher pelo que preferir.

Em primeira discussão serão apreciados dois projetos do Poder Executivo. O Projeto de Lei Complementar 5/2025 altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 93, de 5 de novembro de 2001, que institui o Programa Estadual de Fomento à Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego e à Renda (MS-Empreendedor). E o Projeto de Lei 237/2025 dispõe sobre o desconto para o pagamento, em parcela única, do crédito tributário relativo ao imposto de que trata o art. 121 da Lei nº 1.810, de 22 de dezembro de 1997 (ITCD), nas doações de quaisquer bens e direito, no período e nos termos que menciona.

Os parlamentares devem votar, em discussão única, três projetos de resolução: 16/2025 do deputado Paulo Corrêa (PSDB), que concede Título de Cidadão Sul-mato-grossense; 26/2025 do deputado Caravina (PSDB), que concede a Comenda do Mérito Legislativo; e 31/2025  do deputado Roberto Hashioka (União), que institui a Medalha do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti e dá outras providências.

Em segunda discussão será apreciado o Projeto de Lei 253/2024 , do deputado Neno Razuk (PL), que acrescenta dispositivos na Lei Estadual nº 5.842, de 24 de março de 2022, que estabelece diretrizes para o atendimento multiprofissional para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Proposta de autoria do deputado Paulo Duarte foi aprovada pelos parlamentares na sessão desta quarta-feira Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270
O deputado Pedro Kemp chamou a proposta de PEC da Bandidagem e Gleice Jane compartilhou da indignação Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
26°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 22°
26°

Sensação

1.45 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 52 minutos Relator defende aprovação de novo texto para PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 52 minutos Debate sobre terras raras aponta necessidade de investimentos
Há 52 minutos Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Há 2 horas Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270
Há 2 horas Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 5 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 5 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 4 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados