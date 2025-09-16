Aparecida do Taboado: Coronel David anuncia novos investimentos para Apae

O deputado estadual Coronel David (PL) cumpriu agenda em Aparecida do Taboado, onde se reuniu com lideranças políticas, empresários e representantes da segurança pública. A visita reforçou o compromisso do parlamentar com o município, marcado por anúncios de investimentos e conquistas em diferentes áreas.

Um dos principais destaques foi a passagem pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Na ocasião, Coronel David fez o compromisso para o ano que vem, de destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil para instalação da futura sede do Centro Dia, programa social voltado ao atendimento de idosos e pessoas com deficiência que necessitam de cuidados diários.

“A instalação do Centro Dia será um marco para o atendimento ao idoso no município e vai fortalecer a atuação da Assistência Social em parceria com a Apae”, destacou Coronel David.

A diretora da Apae, Juliana Calisto, destacou a importância da emenda que permitirá a aquisição de um imóvel voltado ao atendimento de idosos da instituição. “Esse recurso vem como uma extensão dos braços da Apae, permitindo o acolhimento dos nossos idosos e ampliação do nosso trabalho para toda à comunidade de Aparecida do Taboado. Somos muito gratos ao deputado pelo olhar atencioso à nossa instituição e pelo reconhecimento do nosso esforço”, afirmou.

Segurança

Na área da Segurança Pública, o deputado visitou a sede da Polícia Militar, onde foi recebido pelo comandante tenente Luiz Carlos Vieira e pelo efetivo local. Coronel David ressaltou que, graças às articulações feitas no primeiro semestre junto ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira, ao comando-geral da PMMS e à Delegacia-Geral da Polícia Civil, Aparecida do Taboado foi contemplada com o reforço de seis novos soldados da Polícia Militar. Além disso, o delegado André Stafusa assumiu como titular da Polícia Civil, reforçando a estrutura de combate à criminalidade no município.

Durante as agendas, Coronel David recebeu pedidos de novas operações das forças policiais para o enfrentamento à criminalidade. O parlamentar lembrou que a última grande operação realizada em Aparecida do Taboado, que resultou na apreensão de drogas, armas, prisões e morte em confronto, foi articulada em conjunto com o secretário Antônio Carlos Videira, vereadores e o prefeito José Natan (PP).

“Já fiz o pedido de uma nova operação ao secretário e espero que em breve tenhamos mais uma ação forte contra a criminalidade no município”, afirmou o deputado.

A agenda também incluiu encontros com empresários locais, acompanhados pelos vereadores Amanda da Saúde (PP) e Jucleber Bim (PL), além do ex-vereador Gustavo Neira e do secretário Municipal de Desenvolvimento, Dartagnan Queiroz. O prefeito José Natan destacou a atuação de Coronel David como interlocutor das demandas de Aparecida do Taboado junto ao Governo do Estado.

O parlamentar também esteve na empresa Alcoolvale, no Corpo de Bombeiros, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, em reunião com a Polícia Militar Ambiental, e encerrou a agenda com os membros do PL (Partido Liberal) de Aparecida do Taboado.

Emendas Parlamentares

Coronel David já destinou R$ 810 mil em emendas parlamentares para Aparecida do Taboado ao longo de seus mandatos. Os recursos contemplaram diferentes áreas, com ênfase na saúde, na assistência social e no apoio a instituições filantrópicas.

Entre as ações, estão a aquisição de veículos para o Desafio Jovem Operação Resgate e para o Lar Vicente Marques de Queiroz, além da destinação de recursos para a APAE, para a Prefeitura e para a Secretaria Municipal de Assistência Social em investimentos de bens permanentes. Na área da saúde, o município foi beneficiado com a compra de uma ambulância e com recursos de custeio destinados à Secretaria Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Saúde, que juntos somaram R$ 670 mil.