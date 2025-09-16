WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Aparecida do Taboado: Coronel David anuncia novos investimentos para Apae

O deputado estadual Coronel David (PL) cumpriu agenda em Aparecida do Taboado, onde se reuniu com lideranças políticas, empresários e representante...

16/09/2025 22h38
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
O deputado reiterou compromisso com a segurança pública no município e prevê novas operações contra a criminalidade
O deputado reiterou compromisso com a segurança pública no município e prevê novas operações contra a criminalidade

O deputado estadual Coronel David (PL) cumpriu agenda em Aparecida do Taboado, onde se reuniu com lideranças políticas, empresários e representantes da segurança pública. A visita reforçou o compromisso do parlamentar com o município, marcado por anúncios de investimentos e conquistas em diferentes áreas.

Um dos principais destaques foi a passagem pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Na ocasião, Coronel David fez o compromisso para o ano que vem, de destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil para instalação da futura sede do Centro Dia, programa social voltado ao atendimento de idosos e pessoas com deficiência que necessitam de cuidados diários.

“A instalação do Centro Dia será um marco para o atendimento ao idoso no município e vai fortalecer a atuação da Assistência Social em parceria com a Apae”, destacou Coronel David.

A diretora da Apae, Juliana Calisto, destacou a importância da emenda que permitirá a aquisição de um imóvel voltado ao atendimento de idosos da instituição. “Esse recurso vem como uma extensão dos braços da Apae, permitindo o acolhimento dos nossos idosos e ampliação do nosso trabalho para toda à comunidade de Aparecida do Taboado. Somos muito gratos ao deputado pelo olhar atencioso à nossa instituição e pelo reconhecimento do nosso esforço”, afirmou.

Segurança

Na área da Segurança Pública, o deputado visitou a sede da Polícia Militar, onde foi recebido pelo comandante tenente Luiz Carlos Vieira e pelo efetivo local. Coronel David ressaltou que, graças às articulações feitas no primeiro semestre junto ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira, ao comando-geral da PMMS e à Delegacia-Geral da Polícia Civil, Aparecida do Taboado foi contemplada com o reforço de seis novos soldados da Polícia Militar. Além disso, o delegado André Stafusa assumiu como titular da Polícia Civil, reforçando a estrutura de combate à criminalidade no município.

Durante as agendas, Coronel David recebeu pedidos de novas operações das forças policiais para o enfrentamento à criminalidade. O parlamentar lembrou que a última grande operação realizada em Aparecida do Taboado, que resultou na apreensão de drogas, armas, prisões e morte em confronto, foi articulada em conjunto com o secretário Antônio Carlos Videira, vereadores e o prefeito José Natan (PP).

“Já fiz o pedido de uma nova operação ao secretário e espero que em breve tenhamos mais uma ação forte contra a criminalidade no município”, afirmou o deputado.

A agenda também incluiu encontros com empresários locais, acompanhados pelos vereadores Amanda da Saúde (PP) e Jucleber Bim (PL), além do ex-vereador Gustavo Neira e do secretário Municipal de Desenvolvimento, Dartagnan Queiroz. O prefeito José Natan destacou a atuação de Coronel David como interlocutor das demandas de Aparecida do Taboado junto ao Governo do Estado.

O parlamentar também esteve na empresa Alcoolvale, no Corpo de Bombeiros, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, em reunião com a Polícia Militar Ambiental, e encerrou a agenda com os membros do PL (Partido Liberal) de Aparecida do Taboado.

Emendas Parlamentares

Coronel David já destinou R$ 810 mil em emendas parlamentares para Aparecida do Taboado ao longo de seus mandatos. Os recursos contemplaram diferentes áreas, com ênfase na saúde, na assistência social e no apoio a instituições filantrópicas.

Entre as ações, estão a aquisição de veículos para o Desafio Jovem Operação Resgate e para o Lar Vicente Marques de Queiroz, além da destinação de recursos para a APAE, para a Prefeitura e para a Secretaria Municipal de Assistência Social em investimentos de bens permanentes. Na área da saúde, o município foi beneficiado com a compra de uma ambulância e com recursos de custeio destinados à Secretaria Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Saúde, que juntos somaram R$ 670 mil.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação Forasteiros: Polícia Civil de MS, em apoio à PCGO, apreende 234 kg de maconha e prende três mulheres por tráfico
© Paulo Pinto/Agência Brasil Governo federal oferece ajuda em caso de ex-delegado executado em SP
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil participa de palestra sobre prevenção à violência doméstica em Coxim
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
23°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
23°

Sensação

1.42 km/h

Vento

51%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas PEC da blindagem é aprovada por deputados e vai ao Senado
Há 4 horas Deputados aprovam em 1º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara conclui votação em 1º turno da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara aprova em 2º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas
Há 5 horas Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 mi em indenização por racismo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 7 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
4
Há 4 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
5
Há 4 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados