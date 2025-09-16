Operação Forasteiros: Polícia Civil de MS, em apoio à PCGO, apreende 234 kg de maconha e prende três mulheres por tráfico

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), participou na manhã desta terça-feira (16) da operação “Forasteiros”, em apoio à Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC/GO). A ação resultou em três prisões e na apreensão de 234 kg de maconha, em Campo Grande-MS.

De acordo com o Delegado Titular da Especializada, Hoffman D’Ávila, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária. Entre as presas, uma mulher foi detida em cumprimento de mandado e outras duas em flagrante por tráfico de drogas. Também foram apreendidos um automóvel Ecosport, uma motocicleta e petrechos utilizados na preparação do entorpecente.

O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 500 mil. A operação tem como objetivo desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas interestadual.