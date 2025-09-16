Polícia Civil participa de palestra sobre prevenção à violência doméstica em Coxim

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim, participou na manhã desta terça-feira (16) de uma palestra na Escola Estadual Pedro Mendes Fontoura. A atividade abordou o tema “Prevenção e Combate da Violência Doméstica e Familiar” e foi direcionada a alunos do Ensino Médio.

O encontro também contou com a participação da equipe do Programa Mulher Segura (Promuse), da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Durante a palestra, foram apresentados os tipos de violência, quem pode ser vítima ou agressor, além de orientações sobre formas de denúncia e aspectos legais relacionados ao tema.

A iniciativa teve como objetivo conscientizar os jovens sobre a importância da prevenção e do combate à violência no ambiente doméstico e familiar. As denúncias podem ser feitas inclusive de forma anônima, pelo Disque 180 ou diretamente na DAM de Coxim.