Polícia Civil e Rede de Proteção evitam feminicídio em Bataguassu

A pronta atuação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da delegacia de Bataguassu, em conjunto com a Rede de Proteção à Mulher e Criança em Situação de Violência, evitou um feminicídio no município. Um homem foi preso em flagrante por perseguir, ameaçar e invadir o domicílio da ex-companheira, portando uma arma de fogo com numeração suprimida.

A vítima, em situação de extrema vulnerabilidade, procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde recebeu acolhimento e foi encaminhada a um local seguro pela Rede de Proteção. Paralelamente, equipes policiais iniciaram diligências e localizaram o investigado nas proximidades do trabalho da vítima, impedindo que consumasse a violência anunciada.

Durante buscas no quarto de hotel onde o autor estava hospedado, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com numeração raspada. A prisão preventiva do agressor já foi representada à Justiça, garantindo maior segurança para a vítima e seus filhos.