SAS realiza encontro para fortalecer rede de apoio a usuários do Serviço de Convivência

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) está realizando, até junho, o 2º Encontro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, organizado pela Superintendência de Gestão de SUAS, por meio da Gerência de Vigilância Socioassistencial. O evento conta com uma programação semanal e contempla unidades de Cras e Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) das regiões do município que ofertam o Serviço de Convivência para crianças e idosos.

Participam 127 profissionais, entre técnicos e educadores sociais de Cras e 36 OSC’s cofinanciadas pela SAS das regiões Lagoa, Imbirussu, Prosa, Segredo, Bandeira e Anhanduizinho. “A aproximação com os trabalhadores, tanto da rede pública como da rede privada, possibilitará maior articulação entre os equipamentos e o compartilhamento de informações essenciais para a oferta do Serviço” , pontua a gerente de Vigilância Socioassistencial, Viviane Brandão.

Ela explica que a ideia da criação do encontro surgiu a partir do monitoramento que a Sas realiza na rede socioassistencial, que identificou a importância e a necessidade de realizar uma formação continuada no setor para que ocorra um aprimoramento contínuo no que diz respeito à metodologia do trabalho desenvolvido no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por isso desde 2024 a SAS vem realizado encontros regionalizados.

O objetivo do encontro deste ano é fortalecer a rede de atendimento socioassistencial que executa o serviço e assim promover de fato os objetivos previstos para o serviço, como a constituição de um espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades de cada faixa etária, além de estimular a convivência familiar e comunitária e assim prevenir situações de risco social.

“A integração e articulação entre os CRAS e as Oscs pertencentes aos territórios, são fundamentais para oferecermos um serviço de excelência ao nosso público. A troca de experiências permite identificar os pontos que precisam ser fortalecidos para avançarmos em nossas políticas públicas”, disse a secretária de Assistência Social, Camilla Nascimento.

Além do aprimoramento da oferta dos serviços, o 2º Encontro visa fortalecer vínculo com a Gerência de Vigilância Socioassistencial e promover articulação entre as OSCs e os CRAS do mesmo território.

“Cada encontro desse é uma luz que eu enxergo, porque realmente a troca de experiência é muito importante. Eu gostei muito e acho que tem que ter mais vezes, pois eles abrem a nossa mente e nos passam um norte que às vezes não enxergamos”, frisou Sandra Regina Macedo Castro, da OSC Sociedade Eunice Weaver, que atende 127 crianças.



O que é o Serviço de Convivência?

Os serviços ofertados pela Política de Assistência Social trabalham de maneira preventiva ou após a identificação de situações que indiquem vulnerabilidades, ou seja, que tragam riscos sociais e pessoais para as famílias e indivíduos.

A vulnerabilidade pode ser material, o que causa condições desfavoráveis como a ausência de renda ou estar relacionada a fragilização de vínculos afetivos, características sociais e culturais como as discriminações etárias, étnicas, de gênero, deficiência, violências de natureza física, psicológica, sexual; dentre outras.

Para trabalhar a dimensão preventiva, a SAS conta com serviços específicos para atender as famílias e indivíduos dentro da política designada Proteção Social Básica. O acesso a esses serviços está disponível nos 21 Centros de Referência de Assistência (Cras), quatro Centros de Convivência para Crianças e Adolescentes (CC) e nos quatro Centros de Convivência para Idosos (CCI).

O Serviço de Convivência ofertado pelas unidades da SAS e pelas OSC’s promovem encontros semanais com os usuários, ofertando atividades em grupo, tais como atividades artísticas, culturais, de lazer, esportivas, entre outras, para crianças jovens e adultos que estejam vivenciando situações de vulnerabilidade ou violação de direitos.

Dentro do Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), as unidades da SAS e as OSC’s cofinanciadas trabalham com grupos de diferentes faixas etárias, potencializando a autonomia pelo desenvolvimento das características de cada ciclo de vida, a vivência familiar e comunitária.

Em 2024 foram realizados pelos equipamentos da Proteção Social Básica o total de 443.708 atendimentos, sendo 384.541 pelos 21 CRAS e 59.167 pelos CC e CCI.

Já as Organizações da Sociedade Civil cofinanciadas pela política de Assistência Social ofertaram, dentro do Serviço de Convivência, 32.822 atendimentos.







#PraTodosVerem: Na capa da matéria há uma foto que mostra participantes durante as atividades realizadas no 2º Encontro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos