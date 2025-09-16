WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Animais que participarem de eventos culturais e esportivos podem ficar isentos de GTA

Animais que participarem de eventos culturais, esportivos e turísticos ligados ao meio rural poderão ficar isentos do pagamento da taxa estadual de...

16/09/2025 20h28
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Deputada Mara Caseiro apresentou o projeto na manhã desta terça-feira durante a sessão plenária
Deputada Mara Caseiro apresentou o projeto na manhã desta terça-feira durante a sessão plenária

Animais que participarem de eventos culturais, esportivos e turísticos ligados ao meio rural poderão ficar isentos do pagamento da taxa estadual de emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA). A medida é prevista no Projeto de Lei 241/2025 , apresentado nesta terça-feira (16) pela deputada Mara Caseiro (PSDB) durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Conforme a proposta, fica isento do pagamento da taxa da GTA para a participação de animais em cavalgadas, provas equestres e demais eventos ligados ao meio rural, de caráter cultural, esportivo, tradicional, turístico ou beneficente.

“Essas manifestações fazem parte da identidade cultural e do patrimônio imaterial sul-mato-grossense, especialmente em comunidades do interior e em municípios que preservam as tradições do campo”, afirma a deputada na justificativa da proposta.

A parlamentar acrescenta que “cavalgadas, romarias, festas rurais e eventos equestres, além de representarem expressões legítimas da cultura popular, também movimentam a economia local, geram emprego e promovem o turismo regional”.

Passado o período de pauta para eventual recebimento de emendas, o projeto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se for considerado constitucional, o projeto continua tramitando na Casa de Leis, com votações das comissões de mérito e em sessões plenárias.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O deputado reiterou compromisso com a segurança pública no município e prevê novas operações contra a criminalidade Aparecida do Taboado: Coronel David anuncia novos investimentos para Apae
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação Forasteiros: Polícia Civil de MS, em apoio à PCGO, apreende 234 kg de maconha e prende três mulheres por tráfico
© Paulo Pinto/Agência Brasil Governo federal oferece ajuda em caso de ex-delegado executado em SP
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
23°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
23°

Sensação

1.42 km/h

Vento

51%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas PEC da blindagem é aprovada por deputados e vai ao Senado
Há 4 horas Deputados aprovam em 1º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara conclui votação em 1º turno da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara aprova em 2º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas
Há 5 horas Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 mi em indenização por racismo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 7 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
4
Há 4 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
5
Há 4 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados