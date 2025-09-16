Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em ônibus intermunicipal

Na noite desta segunda-feira (15), por volta das 23h50, a Polícia Militar, por meio do 6º BPM, realizou uma importante apreensão de drogas durante uma operação de fiscalização em Corumbá/MS. A ação aconteceu após denúncia anônima informando que um passageiro estaria transportando entorpecentes em um ônibus de linha que seguia para Campo Grande.

O veículo foi interceptado no ponto conhecido como Lampião Aceso. Durante a abordagem, os policiais localizaram o suspeito, que estava sentado na poltrona de número 38. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas durante a inspeção na bagagem, foi localizada uma bolsa contendo um tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 500 gramas. O homem admitiu ter adquirido a droga nas imediações da rodoviária de Corumbá, com a intenção de transportá-la para Campo Grande.

Diante da confirmação do crime, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a droga e um aparelho celular apreendido.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em combater o tráfico de drogas e proteger a população, atuando com firmeza no policiamento ostensivo e preventivo na região de fronteira.