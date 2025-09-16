Mara Caseiro solicita melhorias nos serviços de telefonia e internet móvel em Costa Rica

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao diretor regional Centro-Oeste da empresa Vivo (Telefônica Brasil), Enos Kuhlmann, com cópia à Gerência Regional da operadora em Mato Grosso do Sul, solicitando providências para ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de telefonia móvel e internet no município de Costa Rica.

A demanda foi apresentada pela parlamentar a partir de pedido do vereador Magno dos Santos Almeida, da Câmara Municipal de Costa Rica. Segundo Mara Caseiro, moradores, comerciantes, produtores rurais e demais usuários da região vêm enfrentando sérias dificuldades relacionadas à qualidade e estabilidade do sinal oferecido pela operadora.

A deputada ressalta que a deficiência na cobertura de voz e internet compromete diretamente a vida cotidiana da população e impacta negativamente setores estratégicos, como saúde, segurança, educação e comércio. “Em um município com forte relevância econômica e social para o Estado, é inadmissível que a população continue sofrendo com falhas constantes na comunicação e na conectividade digital”, destacou.

Costa Rica, além de abrigar um número significativo de habitantes, possui produção agropecuária expressiva, o que torna ainda mais urgente a necessidade de serviços de telecomunicação eficientes. A ausência de sinal de qualidade, segundo Mara Caseiro, limita o desenvolvimento local e dificulta o acesso a serviços digitais essenciais, como telemedicina, ensino remoto, operações bancárias e aplicativos de transporte e logística.

Diante desse cenário, a parlamentar cobra da Vivo providências imediatas para garantir melhorias técnicas que assegurem estabilidade e eficiência na cobertura. “A população de Costa Rica precisa e merece ter acesso a serviços de telefonia e internet de qualidade, compatíveis com a importância do município para Mato Grosso do Sul”, concluiu.