WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Mara Caseiro pede estudo da IAGRO sobre isenção da taxa de GTA em eventos rurais

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou indicação ao diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO)...

16/09/2025 17h14
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou indicação ao diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), Daniel de Barbosa Ingold, solicitando a elaboração de uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da isenção da taxa estadual de emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) para animais participantes de cavalgadas, provas equestres e demais eventos ligados ao meio rural.

O pedido acompanha o Projeto de Lei de autoria da parlamentar, atualmente em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que prevê a dispensa da cobrança da taxa nesses casos. A proposta abrange atividades culturais, esportivas, tradicionais, turísticas e beneficentes, que, segundo Mara Caseiro, representam um importante vetor de fortalecimento da economia local, geração de empregos e promoção do turismo regional, além de preservarem a identidade cultural do Estado.

De acordo com a deputada, a medida tem como objetivo incentivar e apoiar manifestações que unem cultura e desenvolvimento econômico nas comunidades rurais. “Esses eventos são responsáveis por movimentar setores importantes, como comércio, hotelaria e serviços, além de manter vivas as tradições que fazem parte da história do nosso povo”, destacou.

A parlamentar ressalta, no entanto, que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) exige que qualquer proposta de isenção de tributo esteja acompanhada da devida análise de impacto financeiro, para assegurar que a renúncia de receita não comprometa o equilíbrio fiscal do Estado.

Nesse contexto, a IAGRO é o órgão competente para realizar o estudo, considerando o número de animais envolvidos nos eventos, os custos administrativos para a emissão da GTA e o impacto potencial da medida nas receitas estaduais.

“Nosso objetivo é garantir que o projeto seja avaliado de forma responsável, conciliando o incentivo às atividades culturais e turísticas com a manutenção da saúde fiscal do Estado”, concluiu Mara Caseiro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O deputado reiterou compromisso com a segurança pública no município e prevê novas operações contra a criminalidade Aparecida do Taboado: Coronel David anuncia novos investimentos para Apae
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação Forasteiros: Polícia Civil de MS, em apoio à PCGO, apreende 234 kg de maconha e prende três mulheres por tráfico
© Paulo Pinto/Agência Brasil Governo federal oferece ajuda em caso de ex-delegado executado em SP
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
23°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
23°

Sensação

1.42 km/h

Vento

51%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas PEC da blindagem é aprovada por deputados e vai ao Senado
Há 4 horas Deputados aprovam em 1º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara conclui votação em 1º turno da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara aprova em 2º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas
Há 5 horas Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 mi em indenização por racismo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 7 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
4
Há 4 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
5
Há 4 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados