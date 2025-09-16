Zé Teixeira solicita apoio para criação de espaços públicos em Dourados

Com o olhar atento às necessidades da população douradense, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta terça-feira (16) indicações ao Legislativo solicitando o apoio da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul para a destinação de recursos da União voltados à implantação de espaços públicos de lazer e convivência no município.

A primeira proposta pretende criar um Parque Público Poliesportivo e Recreativo na região do Monte Sião, que atenderá os bairros Jardim Maracanã, Pelicano, Canaã I, Santa Maria e áreas adjacentes. A iniciativa surgiu a partir de uma solicitação do vereador Dill do Povo, que destacou o crescimento populacional da região e a carência histórica de áreas destinadas ao lazer e à prática esportiva.

O projeto prevê a construção de pista de caminhada, quadras esportivas, playground, academia ao ar livre, iluminação adequada e áreas verdes. Inspirado no modelo do Ceper do Primeiro Plano, o parque tem como objetivo promover qualidade de vida, incentivar hábitos saudáveis, valorizar os bairros e fortalecer o convívio comunitário.

Já a segunda indicação, apresentada com base em demanda do vereador Laudir Munaretto, solicita recursos para a construção de uma praça no Bairro Vival do Castelo. A proposta atende a reivindicação dos moradores, que há tempos pedem um espaço público seguro e acessível para lazer, atividades físicas e integração social.

Segundo o deputado Zé Teixeira, a implantação da praça será um marco para o bem-estar coletivo, beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos. “É fundamental a união de esforços entre o Executivo Estadual e os representantes de Mato Grosso do Sul em Brasília para viabilizar essas melhorias que impactam diretamente a vida dos cidadãos douradenses”, afirmou.

As indicações foram encaminhadas aos deputados federais e senadores do estado, ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e ao prefeito de Dourados, Marçal Filho.

