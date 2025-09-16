Deputado Zé Teixeira solicita segurança na MS-379 em Laguna Carapã

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou uma indicação à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando ao Governo do Estado a instalação de um redutor de velocidade na rodovia MS-379, no trecho que se estende até o cruzamento com a MS-386, nas proximidades da Fazenda Central, em frente ao conhecido “Bar do Beto”, no município de Laguna Carapã.

A proposta surge como resposta às preocupações da comunidade local, que enfrenta diariamente os riscos causados pelo tráfego intenso e pelo excesso de velocidade praticado por motoristas que circulam pela via. O trecho em questão atravessa o perímetro urbano da cidade e, segundo relatos de moradores, é palco frequente de infrações que colocam em perigo pedestres, ciclistas e, principalmente, crianças e famílias que precisam atravessar a pista.

“Essa é uma demanda legítima da população, que busca mais segurança para quem transita pela região. A instalação de um redutor de velocidade é uma medida simples, mas que pode salvar vidas”, destacou Zé Teixeira. A movimentação constante de veículos no entorno do estabelecimento comercial e a ausência de sinalização adequada tornam o local ainda mais vulnerável.

A solicitação do parlamentar atende ao apelo da comunidade para evitar acidentes, promovendo mais tranquilidade para os moradores e usuários da rodovia. A indicação foi encaminhada ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e aguarda análise e providências por parte do Executivo estadual.