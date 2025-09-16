WhatsApp

Com salários de até R$ 10,6 mil, MSGás abre seleção para técnicos e analistas; provas serão em novembro

A MSGás (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo para contratação de novos funcionários. São três vagas imediatas, além de ...

16/09/2025 16h07
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A MSGás (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo para contratação de novos funcionários. São três vagas imediatas, além de inúmeras carreiras onde está aberto a formação de cadastro reserva. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de outubro e podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site https://www.msgas2025.ieses.org/ .

O edital 001/2025 traz todas as especificações do processo. Há duas vagas de contratação imediata para Técnico de Processos Tecnológicos – Operação e Manutenção, função que exige Ensino Médio completo e oferece salário inicial de R$ 4.866,95.

Também está disponível uma vaga de contratação imediata para a função de Analista de Processos Organizacionais – Direito, com remuneração de R$ 10.699,81, destinada a candidatos com graduação em Direito. Ambos os cargos têm jornada de 40 horas semanais.

As demais oportunidades são para cadastro de reserva, abrangendo funções de analista e técnico em diferentes áreas. A prova objetiva está marcada para 2 de novembro. O edital completo e as atualizações podem ser consultados em www.msgas2025.ieses.org .Já dúvidas sobre todo o processo e exercício das funções podem ser enviadas para [email protected] .

Comunicação MSGás
Foto: Edemir Rodrigues/Arquivo

