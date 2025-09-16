WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão aprova prazo menor para direito de resposta ou retificação

Projeto de lei continua em análise na Câmara dos Deputados

16/09/2025 13h56
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que concede prazo de 48 horas para o veículo de comunicação divulgar, publicar ou transmitir resposta ou retificação de matéria que possa atentar contra honra, intimidade, reputação, conceito, nome, marca ou imagem. Atualmente, o prazo é de sete dias.

O texto aprovado também exige que o veículo de comunicação forneça antes da publicação o conteúdo integral da matéria com potencial ofensivo. Conforme a legislação atual, o ofendido ainda poderá requerer que a resposta ou retificação seja divulgada, publicada ou transmitida no mesmo espaço, dia da semana e horário do agravo.

Substitutivo
A comissão aprovou o substitutivo apresentado pela relatora, deputada Erika Kokay (PT-DF), ao Projeto de Lei 6337/19 , do ex-deputado Luis Miranda (DF).

"A preocupação central é encontrar um equilíbrio entre os valores da liberdade de imprensa e da defesa da imagem e da honra. Concordamos plenamente com essas preocupações e cremos atendê-las com a apresentação de um substitutivo", afirma Erika Kokay.

Próximos passos
A proposta ainda precisa ser analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Comunicação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados aprovam em 1º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara conclui votação em 1º turno da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova em 2º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
23°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
23°

Sensação

1.42 km/h

Vento

51%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas PEC da blindagem é aprovada por deputados e vai ao Senado
Há 4 horas Deputados aprovam em 1º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara conclui votação em 1º turno da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara aprova em 2º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas
Há 5 horas Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 mi em indenização por racismo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 7 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
4
Há 4 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
5
Há 4 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados