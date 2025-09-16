WhatsApp

Senado Federal

Trechos de rodovia em MS terão nomes de ex-senador e de líder regional

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (16) dois projetos que dão nomes de personalidades ligadas à história de Mato Grosso do...

16/09/2025 13h56
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
A autora das propostas, Tereza Cristina, e o relator, Plínio Valério, na Comissão de Infraestrutura - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A autora das propostas, Tereza Cristina, e o relator, Plínio Valério, na Comissão de Infraestrutura - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (16) dois projetos que dão nomes de personalidades ligadas à história de Mato Grosso do Sul a trechos da rodovia BR-419.

As propostas, de autoria da senadora Tereza Cristina (PP-MS), tiveram relatoria do senador Plínio Valério (PSDB-AM). Como foram aprovadas em decisão final na CI, poderão seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.

De acordo com o PL 1.521/2025 , o trecho da BR-419 entre Aquidauana e Rio Verde de Mato Grosso passará a se chamar Rodovia Presidente José Fragelli. Já o PL 1.522/2025 denomina como Rodovia Coronel Zelito o percurso entre Aquidauana e Anastácio.

Fragelli e a transição democrática

Ex-presidente do Senado e ex-governador de Mato Grosso, José Manuel Fontanillas Fragelli teve papel central na política nacional, especialmente durante a transição democrática dos anos 1980.

Foi ele quem deu posse a José Sarney em 1985, após a morte de Tancredo Neves. Tereza Cristina destacou a firmeza do homenageado, ao assegurar estabilidade institucional em um dos momentos mais delicados da República.

— Foi um homem muito importante, de honestidade e personalidade marcantes. Graças a sua posição, garantiu a posse de José Sarney e abriu caminho para um novo momento da democracia brasileira.

Coronel Zelito e a segurança

Já o coronel José Alves Ribeiro, conhecido como Coronel Zelito, foi figura fundamental na segurança e na organização social da região quando Mato Grosso ainda era um estado único.

Proprietário de terras na área por onde passa a BR-419, ele teve atuação reconhecida pela defesa da população e pelo fortalecimento do município de Aquidauana, afirmou Tereza Cristina. Para a senadora, a homenagem é um reconhecimento histórico:

— O coronel Zelito foi importantíssimo para a segurança daquela região. Essa é uma homenagem mais do que justa para alguém que marcou presença no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

