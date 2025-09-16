WhatsApp

BBQ - Churrasco
Aniversário
Senado Federal

CE aprova nome de ex-jogador e político Juary Moraes para trecho de rodovia

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (16) um projeto que dá o nome de Juary Miranda de Moraes a um trecho da rodovia BR-364 no mun...

16/09/2025 12h50
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
O projeto recebeu relatório favorável do senador Hamilton Mourão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O projeto recebeu relatório favorável do senador Hamilton Mourão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (16) um projeto que dá o nome de Juary Miranda de Moraes a um trecho da rodovia BR-364 no município de Rondonópolis (MT). A matéria segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação em Plenário.

Juary Moraes foi jogador de futebol, empresário, advogado e político. Faleceu aos 64 anos em 2021, em decorrência da covid 19.

O PL 884/2021 , do senador Wellington Fagundes (PL-MT), nomeia como Travessia Urbana Juary Miranda de Moraes o trecho da BR-364 entre os quilômetros 197,9 e 201. A proposição recebeu relatório favorável do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Biografia

Juary Moraes nasceu em Poxoréu (MT), em 1956. Teve o primeiro reconhecimento público como jogador de futebol do União de Rondonópolis. Foi vice-artilheiro no campeonato estadual de 1980, com 12 gols. Depois de largar o futebol, foi proprietário de um posto de combustíveis e advogado. Eleito vereador por três mandatos, presidiu a Câmara Municipal de Rondonópolis.

