CE recomenda criação da Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (16) uma indicação ao Poder Executivo para a criação da Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso. A sugestão deve ser encaminhada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, à Presidência da República.

A indicação é resultado do projeto de lei (PL) 4.812/2020 , do ex-senador Carlos Fávaro (MT). O relatório, da senadora Jussara Lima (PSD-PI), foi lido nesta terça-feira pelo senador Flávio Arns (PSB-PR).

O projeto original autorizava criação da Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso, por desmembramento de campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) na cidade de Sinop. De acordo com o texto, todos os alunos matriculados naquela unidade seriam transferidos para o Nortão.

A senadora Jussara Lima reconheceu que a criação da nova instituição seria positiva. Mas ponderou que o projeto tem um vício de iniciativa. Segundo a parlamentar, a criação de entidades da administração pública é atribuição exclusiva do presidente da República. Por isso, ela recomendou a conversão do projeto de lei em uma indicação.