WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Economia

Desemprego recua para 5,6%, a menor taxa desde 2012, mostra IBGE

Trimestre encerrado em julho teve recorde de vagas com carteira

16/09/2025 10h42
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em julho ficou em 5,6%, a menor desde a série histórica, iniciada em 2012. No trimestre móvel anterior, a taxa era de 5,8%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O país tinha no fim de julho 6,118 milhões de pessoas desocupadas, o menor contingente desde o último trimestre de 2013 (6,1 milhões). Já o número de ocupados atingiu o recorde de 102,4 milhões.

O trimestre foi marcado também pelo recorde no número de trabalhadores com carteira assinada, 39,1 milhões.

A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura uma vaga. São visitados 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal.

A data original de publicação da Pnad do trimestre encerrado em julho era 29 de agosto, mas o IBGE precisou atrasar a divulgação em 18 dias por problemas técnicos .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Copom inicia reunião nesta terça para definir taxa básica de juros
© Ricardo Stuckert Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo Atividade econômica recuou 0,5% em julho
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
23°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
23°

Sensação

1.42 km/h

Vento

51%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas PEC da blindagem é aprovada por deputados e vai ao Senado
Há 4 horas Deputados aprovam em 1º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara conclui votação em 1º turno da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara aprova em 2º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas
Há 5 horas Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 mi em indenização por racismo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 7 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
4
Há 4 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
5
Há 4 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados