Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão na Capital

Policiais civis do Grupo de Operações e Investigações (GOI), receberam informações apócrifas de que um indivíduo com Mandado de Prisão em aberto, por crime relacionado a Violência Doméstica estaria em uma residência no bairro Aero Rancho. Após as informações repassadas, a equipe diligenciou até o local informado, sendo possível localizar e capturar W.D.S.P. (35). Ele foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial da DEAM, onde ficou à disposição da Justiça.