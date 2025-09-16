Polícia Civil cumpre mandados em investigação que apura tentativa de homicídio de artista de rua em Dourados

Nesta segunda-feira (15), policiais civis do SIG/NRI de Dourados deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, que fazem parte de uma investigação que apura a tentativa de homicídio de um artista de rua de origem argentina no último dia 8, fato esse ocorrido na região central da cidade.

De acordo com o apurado pela equipe policial, a vítima está há poucos meses na cidade e vive em situação de rua, fazendo malabarismos em semáforos para arrecadar dinheiro.

Por volta de 22h30, um veículo de cor prata parou no sinal vermelho, quando o artista iniciou seu espetáculo. Ao final, quando se aproximou da janela do passageiro para buscar dinheiro, esse passou a disparar em sua direção, atingindo um tiro em seu peito e outros no chão. A vítima conseguiu fugir e foi socorrida ao Hospital da Vida em estado grave, mas sobreviveu.

Durante depoimento, o artista afirmou que o passageiro havia colocado uma nota de R$ 100,00 na janela e o chamou, dizendo “venha buscar seu dinheiro”. Quando esse se aproximou, os disparos iniciaram em sua direção, tendo ele percebido a emboscada e fugido do local.

Investigadores realizaram diversas diligências investigatórias durante a semana, tendo conseguido identificar o autor dos disparos, J.B.C., 45 anos, morador da cidade. Em seu desfavor, foi expedido um mandado de prisão temporária pelo período de 30 dias, que pode ser estendido ao final do prazo, além de mandados de busca e apreensão para três endereços ligados a ele, inclusive seu escritório de advocacia.

A investigação agora procede para a obtenção de mais detalhes sobre a arma de fogo utilizada, que não foi localizada e a respeito da motivação do autor para a prática do crime.