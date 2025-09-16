WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

Leilão da Sefaz oferece mais de 300 lotes de produtos diversos; lances podem ser feitos até 29 de setembro

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS) realiza, até o dia 29 de setembro, às 10h (horário de MS), leilão eletrônico com...

16/09/2025 06h20
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS) realiza, até o dia 29 de setembro, às 10h (horário de MS), leilão eletrônico com mais de 300 lotes de itens variados, disponível exclusivamente pela plataforma online.

 Entre os produtos, há opções para diferentes perfis de compradores, com valores iniciais que vão de R$ 100 a R$ 1.650. Entre os destaques estão eletrônicos, celulares, videogames, robôs aspiradores, caixas de som, ferramentas, pneus, perfumes, cosméticos, calçados, vestuário e artigos domésticos.

 O lote de menor valor inicial é uma cadeira de escritório, com lance a partir de R$ 100. Já entre os itens mais disputados está um computador portátil de última geração, com lance inicial de R$ 1.550.

 Para quem deseja avaliar os produtos antes de dar lances, a Sefaz/MS disponibiliza visitação presencial entre os dias 23 e 25 de setembro, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h30, na sede da Cofimt (Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito), em Campo Grande.

Endereço para visitação: Galpão da Cofimt, que fica na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, s/n, Bloco 6 – Parque dos Poderes (ao lado do Fórum Eleitoral), Campo Grande/MS. Telefone: (67) 3318-6453.

O edital completo, com detalhes sobre todos os lotes e regras de participação, está disponível nos sites oficiais da Sefaz/MS ( www.sefaz.ms.gov.br ) e do leiloeiro responsável ( www.rpleiloes.com.br ).

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Michel Faustino, Comunicação Sefaz

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O deputado reiterou compromisso com a segurança pública no município e prevê novas operações contra a criminalidade Aparecida do Taboado: Coronel David anuncia novos investimentos para Apae
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação Forasteiros: Polícia Civil de MS, em apoio à PCGO, apreende 234 kg de maconha e prende três mulheres por tráfico
© Paulo Pinto/Agência Brasil Governo federal oferece ajuda em caso de ex-delegado executado em SP
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
23°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 22°
23°

Sensação

1.42 km/h

Vento

51%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas PEC da blindagem é aprovada por deputados e vai ao Senado
Há 4 horas Deputados aprovam em 1º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara conclui votação em 1º turno da PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 4 horas Câmara aprova em 2º turno o texto-base da PEC das Prerrogativas
Há 5 horas Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 mi em indenização por racismo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 7 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
4
Há 4 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
5
Há 4 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados