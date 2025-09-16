Hospital Regional de Ponta Porã amplia ações sustentáveis com horta comunitária

Iniciativa sustentável é conduzida pelo NPASS e fornece alimentos frescos para pacientes e colaboradores

O Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José de Simone Netto, mantém uma horta comunitária para cultivo de hortaliças e tubérculos destinados a pacientes e colaboradores. Criada em 2024 pela Comissão de Sustentabilidade, a iniciativa hoje é conduzida pelo NPASS (Núcleo de Práticas Ambientais e Sustentáveis em Saúde), que busca aliar cuidado humanizado e práticas ambientais dentro da unidade.

“Nosso objetivo é cuidar da horta com o mesmo zelo com que cuidamos das pessoas. Além de promover alimentos saudáveis, ela representa um espaço de aprendizado, integração e orgulho para todos nós”, destaca o presidente do núcleo, Murilo Fernandes.

Todos os alimentos colhidos na horta, que possui dimensão de 30 por 50 metros, são utilizados diariamente pela equipe de nutrição do hospital, tanto no preparo das refeições destinadas aos pacientes quanto nos pratos servidos aos colaboradores no refeitório da unidade.

Segundo a nutricionista Camila Pareja, a prática “demonstra a importância desse projeto, oferecendo uma alimentação de qualidade e, o melhor de tudo, produzida pelo nosso próprio trabalho.”

Projeto de extensão acadêmico

A horta comunitária também se consolidou como um projeto de extensão. Além da participação dos colaboradores, a ação conta com a parceria de estudantes do curso de Agronomia da Faculdade Anhanguera de Ponta Porã.

Eles contribuem para o manejo e, ao mesmo tempo, agregam conhecimento prático à sua formação acadêmica. A parceria estreita os laços da unidade hospitalar com a comunidade externa e reforça o compromisso do hospital com a sustentabilidade e a educação.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Comunicação SES

*com informações do HRPP

Fotos: HRPP