MS-470 entre Douradina e Itaporã pode ser ampliada com acostamento

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou indicação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando ao Governo do Estado a construção de acostamentos ao longo da rodovia MS-470, no trecho que liga os municípios de Douradina e Itaporã.

A proposta foi motivada por demanda do vereador José Ailton, o Mocó, de Douradina, e busca atender uma preocupação recorrente da população. De acordo com o deputado, o trecho apresenta fluxo constante de veículos, ciclistas e pedestres, e a ausência de acostamentos representa risco à segurança viária.

“A implantação de acostamentos nesse trecho é fundamental para reduzir o risco de acidentes e garantir mais segurança aos que utilizam a via, principalmente os moradores que se deslocam entre as duas cidades”, destacou Renato Câmara.

O pedido foi encaminhado ao governador Eduardo Riedel, ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da AGESUL, Mauro Azambuja Rondon.