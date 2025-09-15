CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro

A Comissão de Segurança Pública (CSP) tem reunião marcada para terça-feira (16), a partir das 11h, para decidir sobre o encaminhamento de medidas judiciais e documentos relacionados ao depoimento de Eduardo Tagliaferro no último dia 2 . Tagliaferro, que foi assessor do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 2022 e 2014, relatou aos membros da CSP um suposto uso indevido da estrutura do tribunal.

A decisão sobre o compartilhamento de documentos estava prevista para ocorrer na reunião da última terça (9). Porém, após receber parecer da Advocacia do Senado que aponta limites para o uso de documentos sob sigilo, o presidente da CSP, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), decidiu adiar a deliberação para a reunião desta terça .

Segundo Flávio Bolsonaro, as informações prestadas por Tagliaferro poderiam afetar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela 1ª Turma do STF. Bolsonaro e integrantes do alto escalão das Forças Armadas foram condenados por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes atuou como relator dos processos. Ao final do julgamento, na semana passada, Bolsonaro recebeu uma pena de 27 anos e 3 meses de cadeia.