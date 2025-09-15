WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Lei reconhece Festa de San Gennaro como manifestação da cultura nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.205/25 , que reconhece como manifestação da cultura nacional a Festa de San Gennaro, pro...

15/09/2025 21h42
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Divulgação
Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.205/25 , que reconhece como manifestação da cultura nacional a Festa de San Gennaro, promovida no município de São Paulo. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15).

A nova lei é originária do Projeto de Lei 99/23, do deputado Marangoni (União-SP), aprovado pela Câmara dos Deputados em junho e pelo Senado Federal em agosto.

A Festa de San Gennaro, realizada desde 1973 pela comunidade italiana da capital paulista, atrai visitantes pelo seu aspecto religioso, artístico e gastronômico.

A festa ocorre em setembro, em alusão ao Dia de San Gennaro (19 de setembro), e dura cerca de um mês. O santo (chamado São Januário, em português) é o padroeiro da Mooca, bairro paulistano que recebeu imigrantes italianos no início do século 20 e que hoje sedia a festa.

Ao apresentar o projeto de lei, Marangoni lembrou que a festa nasceu da ideia de oferecer à comunidade da Paróquia San Gennaro, na Mooca, mais do que amparo moral. “De algumas pequenas barracas que funcionavam dentro do salão paroquial a festa estendeu-se para as ruas vizinhas”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Projeto suspende remuneração de militares condenados por violência contra mulheres na ditadura
Michel Jesus/Câmara dos Deputados Comissão ouve nova testemunha de defesa de Carla Zambelli
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
28°
Tempo nublado Máxima: 41° - Mínima: 25°
27°

Sensação

3.34 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
Há 4 horas Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
Há 5 horas CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro
Há 5 horas Sessão celebra atuação de representações de Santa Catarina em Brasília
Há 5 horas Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
4
Há 6 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
5
Há 3 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados