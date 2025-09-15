Atividade econômica recuou 0,5% em julho

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) recuou 0,5% em julho, na comparação com junho. De acordo com o Banco Central, é a terceira retração consecutiva do indicador, calculado já com o ajuste sazonal.

De acordo com a autoridade monetária, o setor que apresentou maior recuo foi o industrial (1,1%). Já o IBC-BR do setor agropecuário recuou 0,8%. No caso do setor de serviços, foi observada uma retração de 0,2%.

Na comparação com julho de 2024, o IBC-Br apresentou alta de 1,1%. No acumulado de 12 meses (período finalizado em julho), a alta apresentada ficou em 3,5%. No período compreendido entre janeiro e julho, o resultado foi também de alta de 2,9%.

Nessas duas situações, não é necessário que o cálculo seja feito com ajuste sazonal, uma vez que se tratam de períodos correspondentes.

O cálculo com ajuste sazonal é feito quando os períodos referenciais apresentam diferenças com relação ao número de dias úteis ou oscilações típicas de algumas atividades, em especial, relativas a picos de produção.