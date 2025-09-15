WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

SED abre consulta pública para formação de novo currículo da educação digital

Consulta Pública vai até 30 de setembro e busca ouvir educadores, estudantes e comunidade sobre diretrizes digitais nas escolasA SED (Secretaria de...

15/09/2025 19h31
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Consulta Pública vai até 30 de setembro e busca ouvir educadores, estudantes e comunidade sobre diretrizes digitais nas escolas

A SED (Secretaria de Estado de Educação de Mato), em parceria com a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), abriu oficialmente a consulta pública para o Currículo da Educação Digital, Midiática e Computacional. A participação pode ser feita entre os dias 16 e 30 de setembro de 2025, por meio de formulário online.

O currículo em construção segue diretrizes nacionais atualizadas que tratam da inclusão da computação na Educação Básica como parte complementar à BNCC (Base Nacional Comum Curricular), assim como a PNED (Política Nacional de Educação Digita), diretrizes para o uso pedagógico de dispositivos digitais e integração das competências digitais ao currículo escolar.

O processo de consulta é voltado principalmente a professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e estudantes, mas está aberto a toda a sociedade. A participação deve ser registrada pelo link: https://forms.gle/Ptxq167CDwMbAsxo6 .

As escolas da rede estadual estão orientadas a disponibilizar os materiais de apoio e um vídeo explicativo para auxiliar os interessados na análise e envio das contribuições. A iniciativa representa um passo importante na consolidação de um ensino público conectado com a realidade digital. O prazo final para participar é 30 de setembro de 2025.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED
Foto: Arquivo Coted

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil CNU 1: aprovados devem manifestar interesse em cargos até quinta-feira
© Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo Sai lista de cursos superiores semipresenciais autorizados pelo MEC
© Tomaz Silva/Agência Brasil Sem celulares, desempenho escolar e socialização melhoram no Rio
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
28°
Tempo nublado Máxima: 41° - Mínima: 25°
27°

Sensação

3.34 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
Há 4 horas Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
Há 5 horas CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro
Há 5 horas Sessão celebra atuação de representações de Santa Catarina em Brasília
Há 5 horas Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
4
Há 6 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
5
Há 3 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados