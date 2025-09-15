SED abre consulta pública para formação de novo currículo da educação digital

Consulta Pública vai até 30 de setembro e busca ouvir educadores, estudantes e comunidade sobre diretrizes digitais nas escolas

A SED (Secretaria de Estado de Educação de Mato), em parceria com a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), abriu oficialmente a consulta pública para o Currículo da Educação Digital, Midiática e Computacional. A participação pode ser feita entre os dias 16 e 30 de setembro de 2025, por meio de formulário online.

O currículo em construção segue diretrizes nacionais atualizadas que tratam da inclusão da computação na Educação Básica como parte complementar à BNCC (Base Nacional Comum Curricular), assim como a PNED (Política Nacional de Educação Digita), diretrizes para o uso pedagógico de dispositivos digitais e integração das competências digitais ao currículo escolar.

O processo de consulta é voltado principalmente a professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e estudantes, mas está aberto a toda a sociedade. A participação deve ser registrada pelo link: https://forms.gle/Ptxq167CDwMbAsxo6 .

As escolas da rede estadual estão orientadas a disponibilizar os materiais de apoio e um vídeo explicativo para auxiliar os interessados na análise e envio das contribuições. A iniciativa representa um passo importante na consolidação de um ensino público conectado com a realidade digital. O prazo final para participar é 30 de setembro de 2025.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED

Foto: Arquivo Coted