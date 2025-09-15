DOF apreende espingarda em Dois Irmãos do Buriti

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreenderam neste domingo (14), em Dois Irmãos do Buriti, uma espingarda calibre ponto 44 e uma munição. Na ação, um homem de 28 anos foi detido.

Os militares faziam patrulhamento urbano no município, quando observaram um indivíduo em uma moto, que apresentou comportamento estranho ao ver a presença da viatura policial. Durante abordagem, foi realizado busca pessoal e encontrado em um dos bolsos, uma munição de carabina.

Indagado, o homem afirmou que possuía uma arma de fogo em sua residência e não teria a documentação necessária. Durante diligências na casa do suspeito, foi localizado a espingarda.

Os materiais apreendidos e o autor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.