Moto furtada em agosto no Estado de São Paulo é recuperada pela DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam neste domingo (14), em Amambai, uma moto Honda Falcon furtada no Estado de São Paulo. Na ação, um homem de 35 anos foi preso em flagrante.

Os militares faziam patrulhamento no perímetro urbano do município, próximo à MS-156, quando abordaram o condutor de um guincho, onde a moto era transportada. Em entrevista ao motorista, ele relatou que foi contratado para levar a motocicleta até a cidade de Coronel Sapucaia.

Um homem, que seguia junto e se identificou como responsável pela moto, afirmou que havia sido contratado para pegar o veículo na cidade de Jaguariúna (SP) e levar até Coronel Sapucaia, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte, mas que a moto havia apresentado problemas mecânicos.

Em checagem as placas afixadas na moto, os policiais constataram que eram falsas e que o veículo havia sido furtado no dia 30 de agosto, na cidade de Jaguariúna. A moto e o homem foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

