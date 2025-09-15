Cancelado depoimento de lobista na CPMI do INSS

A comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) que investiga fraudes no INSS cancelou a reunião desta tarde, na qual seria ouvido o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "careca do INSS".

Antunes, preso pela Polícia Federal na última sexta-feira (12), comunicou por meio de sua defesa que não compareceria à comissão.

O Supremo Tribunal Federal (STF) havia decidido que a presença do investigado era opcional, ficando a seu critério comparecer.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), lamentou a ausência. “Perdemos a oportunidade de ouvir hoje um dos principais investigados no escândalo que desviou recursos dos aposentados", disse. Ele acrescentou que a comissão continuará trabalhando para esclarecer os fatos e responsabilizar os culpados.

A convocação de Antunes foi pedida por vários parlamentares, entre eles o presidente da CPMI e o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL).