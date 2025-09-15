DOF apreende mais de 280 quilos de droga que seguiam para o interior paulista

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam neste sábado (13), quase 285 quilos de maconha, que eram transportados em um veículo Hyundai Creta. A ação foi registrada na cidade de Aral Moreira. Um homem e uma mulher de 23 e 31 anos, respectivamente, foram presos em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na MS-165, zona rural do município, próximo à Linha Internacional, quando receberam informações que um automóvel estaria transportando drogas, vindo de Coronel Sapucaia. Durante diligências, a equipe policial abordou um carro com as mesmas características.

Em vistoria, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 284,5 quilos do entorpecente. Questionados, o casal afirmou que carregaram as drogas em Coronel Sapucaia e entregariam na cidade de Sorocaba (SP), onde receberiam R$ 20 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 770 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Aral Moreira e os autores à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.