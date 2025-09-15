Charlin Castro vai receber a maior honraria da juventude em Mato Grosso do Sul

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Ribas do Rio Pardo, Charlin Castro, foi indicado para receber a Comenda do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti, uma das mais importantes homenagens concedidas às lideranças jovens do Estado de Mato Grosso do Sul.

A honraria é promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por proposição do deputado Roberto Hashioka, em parceria com o Conselho Estadual da Juventude (CONJUV-MS), e reconhece personalidades que se destacam na defesa e promoção dos direitos da juventude sul-mato-grossense.

A Sessão Solene de outorga da comenda será realizada no dia 23 de setembro de 2025, às 19h, no Plenário “Deputado Júlio Maia”, no Palácio Guaicurus, sede da Assembleia Legislativa, em Campo Grande.

A presidente do Conselho Estadual da Juventude, Isabela Nantes, ressaltou que a escolha de Charlin Castro representa o reconhecimento ao trabalho desenvolvido em Ribas do Rio Pardo.

“Essa Comenda homenageia lideranças que atuam na defesa dos Direitos das Juventudes Sul-Mato-Grossenses, e o nome do secretário Charlin Castro foi escolhido justamente por sua dedicação e compromisso com os jovens do município e do Estado”, afirmou.

Emocionado com a indicação, o secretário Charlin Castro destacou que a homenagem reforça o compromisso de continuar trabalhando pelos jovens riopardenses:

“Recebo esta notícia com muita gratidão e humildade. Esse reconhecimento não é apenas pessoal, mas de toda uma equipe e da juventude de Ribas do Rio Pardo, que inspira diariamente nosso trabalho. Continuaremos firmes na construção de políticas públicas que abram oportunidades e fortaleçam o futuro dos nossos jovens”, declarou.

A Comenda do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti foi instituída pela Resolução nº 71/2015 e faz parte da programação da Semana Estadual da Juventude.

Com esta indicação, Charlin Castro passa a integrar um seleto grupo de lideranças reconhecidas por sua atuação em prol das novas gerações, reforçando o protagonismo de Ribas do Rio Pardo no cenário estadual.