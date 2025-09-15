WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Política

Charlin Castro vai receber a maior honraria da juventude em Mato Grosso do Sul

A presidente do Conselho Estadual da Juventude, Isabela Nantes, ressaltou que a escolha de Charlin Castro representa o reconhecimento ao trabalho desenvolvido em Ribas do Rio Pardo.

15/09/2025 16h25
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Ribas do Rio Pardo, Charlin Castro, foi indicado para receber a Comenda do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti, uma das mais importantes homenagens concedidas às lideranças jovens do Estado de Mato Grosso do Sul.

A honraria é promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por proposição do deputado Roberto Hashioka, em parceria com o Conselho Estadual da Juventude (CONJUV-MS), e reconhece personalidades que se destacam na defesa e promoção dos direitos da juventude sul-mato-grossense.

A Sessão Solene de outorga da comenda será realizada no dia 23 de setembro de 2025, às 19h, no Plenário “Deputado Júlio Maia”, no Palácio Guaicurus, sede da Assembleia Legislativa, em Campo Grande.

A presidente do Conselho Estadual da Juventude, Isabela Nantes, ressaltou que a escolha de Charlin Castro representa o reconhecimento ao trabalho desenvolvido em Ribas do Rio Pardo.

“Essa Comenda homenageia lideranças que atuam na defesa dos Direitos das Juventudes Sul-Mato-Grossenses, e o nome do secretário Charlin Castro foi escolhido justamente por sua dedicação e compromisso com os jovens do município e do Estado”, afirmou.

Emocionado com a indicação, o secretário Charlin Castro destacou que a homenagem reforça o compromisso de continuar trabalhando pelos jovens riopardenses:

“Recebo esta notícia com muita gratidão e humildade. Esse reconhecimento não é apenas pessoal, mas de toda uma equipe e da juventude de Ribas do Rio Pardo, que inspira diariamente nosso trabalho. Continuaremos firmes na construção de políticas públicas que abram oportunidades e fortaleçam o futuro dos nossos jovens”, declarou.

A Comenda do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti foi instituída pela Resolução nº 71/2015 e faz parte da programação da Semana Estadual da Juventude.

Com esta indicação, Charlin Castro passa a integrar um seleto grupo de lideranças reconhecidas por sua atuação em prol das novas gerações, reforçando o protagonismo de Ribas do Rio Pardo no cenário estadual.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Divulgação Nioaque realiza audiência pública para elaboração do PPA 2026-2029 e LOA 2026
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Após retirada de lesões da pele, Bolsonaro volta à prisão domiciliar
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
28°
Tempo nublado Máxima: 41° - Mínima: 25°
27°

Sensação

3.34 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
Há 4 horas Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
Há 5 horas CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro
Há 5 horas Sessão celebra atuação de representações de Santa Catarina em Brasília
Há 5 horas Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
4
Há 6 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
5
Há 3 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados