Zé Teixeira solicita investimentos em saneamento e lazer para Laguna Carapã

A população de Laguna Carapã pode ser beneficiada com obras solicitadas pelo deputado Zé Teixeira na Assembleia Legislativa. Nesta semana, durante as sessões de trabalho na Casa de Leis, o parlamentar reivindicou o apoio do Governo do Estado para investimentos em saneamento básico, lazer e esportes, visando melhorar a qualidade de vida dos lagunenses.

O deputado pediu a implantação de uma rede de esgotamento sanitário na rua Manoel Anderson Bezerra de Lavor, na Vila Sossego, desde a Empresa de Transportes Braghini até o final do bairro Jardim Itália, em um trecho de 700 metros de extensão.

"No local, as fossas sépticas não podem ser construídas com profundidade devido à presença de minas d’água. Por isso, os moradores precisam solicitar constantemente o esvaziamento das fossas, o que gera muitos transtornos", explica o parlamentar.

Já para os moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, Zé Teixeira solicitou ao Governo do Estado a revitalização da quadra de esportes, incluindo a reforma de toda a estrutura física e a substituição da grama sintética. "O espaço é um importante ponto de encontro e prática esportiva para a comunidade local, especialmente crianças, jovens e famílias que utilizam o local para lazer e convivência", justifica.

Dourados – Por fim, o deputado apresentou uma indicação ao Poder Executivo Estadual solicitando a implantação de galeria pluvial e pavimentação asfáltica nas ruas do bairro Parque dos Coqueiros e Vila São Braz, em Dourados, maior município do interior do Estado. Segundo o vereador Pedro Pepa, a demanda surge das reivindicações dos moradores da região, que relatam dificuldades, especialmente em dias de chuva, devido à ausência de pavimentação.

Foto: Prefeitura Municipal de Laguna Carapã