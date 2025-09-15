WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Emprego mais perto de você: Funtrab realiza Feirão da Empregabilidade na Capital

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) promove mais uma edição do Feirão da Empregabilidade, nesta terça-feira (16), ação que ofere...

15/09/2025 16h19
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) promove mais uma edição do Feirão da Empregabilidade, nesta terça-feira (16), ação que oferece 86 vagas de emprego com encaminhamento ágil e direto para o mercado de trabalho em Campo Grande.

O evento é uma oportunidade para quem busca recolocação ou o primeiro emprego, já que os candidatos poderão participar de entrevistas presenciais com representantes de empresas parceiras e receber orientações para aumentar as chances de contratação.

Cinco empresas confirmaram presença, disponibilizando vagas nos setores de transporte, limpeza, frigorífico, rede atacadista ecall center. O atendimento será realizado somente no período da manhã, das 8h às 11h.

A iniciativa tem o objetivo de aproximar empregadores e trabalhadores, fortalecendo a inclusão social por meio do trabalho. A Fundação, vinculada a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), é responsável pela gestão das políticas públicas de emprego e renda em Mato Grosso do Sul, contando com uma rede de 36 unidades de atendimento no Estado.

Para participar, os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2.773, em Campo Grande, entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano. Também é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Cláudia Yuri, Funtrab

