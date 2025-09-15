WhatsApp

Política

Nioaque realiza audiência pública para elaboração do PPA 2026-2029 e LOA 2026

Durante a apresentação, foram destacados os macroobjetivos que irão nortear o planejamento municipal, como a modernização da gestão pública

15/09/2025 16h18
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação


Na tarde desta segunda-feira, 15 de setembro, a Prefeitura de Nioaque realizou, no plenário da Câmara Municipal, a audiência pública de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026.

O encontro reuniu secretários municipais, vereadores, servidores e representantes da comunidade, reafirmando o compromisso da gestão com a transparência, a responsabilidade fiscal e o desenvolvimento sustentável do município.

O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração para os próximos quatro anos, servindo como um guia estratégico para investimentos e ações em diversas áreas. Já a LOA 2026 organiza as receitas e despesas previstas para o próximo exercício, assegurando equilíbrio orçamentário e eficiência na aplicação dos recursos.

Durante a apresentação, foram destacados os macroobjetivos que irão nortear o planejamento municipal, como a modernização da gestão pública, a valorização dos serviços essenciais e o fortalecimento das políticas de desenvolvimento econômico e social.

O secretário municipal de Finanças, Rafael Bueno do Amaral, ressaltou a relevância desses instrumentos para a cidade:
“O PPA e a LOA são fundamentais porque projetam o futuro que queremos para Nioaque. Mais do que números, eles representam organização, responsabilidade e visão estratégica. É esse planejamento que garante a continuidade das ações, dá segurança à administração e permite que a Prefeitura atue de forma cada vez mais eficiente em benefício da população.”

A Prefeitura de Nioaque destaca que a construção do PPA e da LOA representa um marco no fortalecimento da gestão pública, pois assegura transparência, previsibilidade e direcionamento às políticas públicas que impactam diretamente na vida dos cidadãos.

