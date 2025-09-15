WhatsApp

DOF apreende mais de 370 quilos de cocaína em compartimento oculto de carreta

15/09/2025 15h13
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã desta sexta-feira (12), em Dourados, mais de 370 quilos de cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína. As drogas eram transportadas em um compartimento oculto de uma carreta, conduzida por um homem de 34 anos.

Os militares faziam patrulhamento na MS-276, próximo ao Distrito de Indápolis, quando receberam a informação que uma carreta estaria transportando drogas em compartimentos ocultos.

Durante bloqueio na rodovia, os policiais abordaram um veículo com as mesmas características. Em vistoria minuciosa a equipe policial localizou onde os entorpecentes eram transportados.

Ao todo, foram apreendidos 125 tabletes de cloridrato de cocaína que após a pesagem totalizaram 136,4 quilos da droga, além de 224 tabletes de pasta base, com peso total de 235,3 quilos.

Questionado, o motorista da carreta afirmou que pegou os entorpecentes em Ponta Porã e levaria até a cidade de Maringá.

O material apreendido, avaliado em quase R$ 21,5 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

