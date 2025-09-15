Caravina participa da 3ª Cavalgada de Brasilândia e destaca importância cultural da festa

O deputado estadual Pedro Caravina participou, neste domingo, do almoço de encerramento da 3ª Cavalgada de Brasilândia, um dos eventos mais tradicionais do município, que reúne cavaleiros, famílias e visitantes em um grande encontro de celebração cultural e valorização das raízes do interior sul-mato-grossense.

A cavalgada percorreu as ruas da cidade com forte presença popular, levando música, alegria e um clima de confraternização que reforça a identidade do município. Ao longo do trajeto, a população prestigiou os cavaleiros e amazonas que, vindos de diferentes comitivas, deram ainda mais brilho à festa.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Recepcionado pela prefeita Márcia Amaral, Caravina ressaltou a relevância do evento não apenas como manifestação cultural, mas também como uma oportunidade de movimentar a economia local. “É uma alegria participar desta cavalgada, que fortalece nossas tradições”, afirmou o parlamentar.

O evento contou com a organização da Prefeitura de Brasilândia, da Câmara de Vereadores, da Associação Comercial, da Comitiva Chão Batido e com o apoio do Governo do Estado, numa união de esforços para garantir uma programação estruturada, segura e de qualidade para toda a população.

Durante a agenda, Caravina aproveitou a oportunidade para reencontrar amigos, apoiadores e lideranças locais, reforçando seu compromisso com o município. “Brasilândia sempre terá o meu apoio. Estarei ao lado da prefeita Márcia e de toda a população, trabalhando para garantir investimentos que valorizem a cultura, fortaleçam o desenvolvimento e melhorem a qualidade de vida da nossa gente”, destacou.

A Cavalgada de Brasilândia já se consolidou como uma das principais atrações culturais da região, unindo tradição, lazer e turismo. Para Caravina, participar do evento é também uma forma de reafirmar a importância de manter vivas as manifestações que expressam a identidade sul-mato-grossense.