Governo do Estado investe em acessos estratégicos para impulsionar setor da celulose em MS

O Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), firmou contrato no valor de R$ 26,89 milhões para obras de implantação e pavimentação de dois acessos na rodovia MS-377, no trecho que interliga entre Três Lagoas e Inocência, na região leste do Estado, conhecida como Vale da Celulose, o mais novo polo industrial em expansão no País.

O objetivo da obra é garantir suporte logístico ao avanço do Projeto Sucuriú, da Arauco do Brasil, megainvestimento no setor de celulose. Conforme a Agesul, o cronograma prevê que os serviços sejam executados e concluídos em até 360 dias consecutivos a partir da ordem de serviços.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, a obra é parte de um plano integrado de expansão da malha viária regional, alinhado à nova geografia econômica do Estado. “A pavimentação desses acessos à planta da Arauco representa mais do que infraestrutura: ela traduz nossa política de antecipação às demandas do setor produtivo. Estamos estruturando corredores logísticos para garantir que grandes investimentos, como o do Projeto Sucuriú, operem com eficiência desde o primeiro dia”.

Ele destacou ainda que a concepção técnica dos acessos, com dispositivos de interseção modernos, é parte do compromisso do Estado com a logística de alto desempenho. “Não estamos apenas ligando pontos no mapa, estamos desenhando soluções que absorvem crescimento com segurança e previsibilidade operacional”, completou.

A obra contempla a implantação de dois acessos distintos à planta industrial da Arauco, ambos interligados à MS-377. O acesso principal, localizado no km 94, foi projetado em dois níveis com interconexão do tipo “trombeta”, solução comumente utilizada em entroncamentos rodoviários de alto fluxo. A estrutura inclui faixas de desaceleração e aceleração, visando garantir a entrada e saída seguras de veículos na rodovia, sobretudo carretas e composições de carga.

Já o acesso secundário, no km 97, adota o modelo de rótula alongada, priorizando a fluidez do tráfego na própria MS-377. A combinação desses dois sistemas de interseção contribuirá para a otimização do fluxo logístico, ao mesmo tempo em que melhora os níveis de segurança viária para trabalhadores, fornecedores e comunidade local. A previsão é que os dois dispositivos reduzam riscos de acidentes, eliminem gargalos logísticos e permitam o escoamento de cargas com maior previsibilidade.

Inocência recebe investimentos bilionários na área de celulose (Foto: Chico Ribeiro)

Geração de empregos

O Projeto Sucuriú, da Arauco do Brasil, é um dos maiores investimentos privados em curso no país. Com aporte estimado superior a US$ 4,6 bilhões, a planta terá capacidade inicial para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano, com possibilidade de expansão. A unidade deve empregar mais de 14 mil pessoas no pico de obras e gerar aproximadamente 6 mil empregos permanentes.

Com sua localização estratégica, o município de Inocência conecta áreas de plantio de eucalipto ao sistema rodoviário estadual e aos corredores de exportação, como os portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR). O escoamento da produção exige acessos rodoviários em padrão técnico adequado à operação com veículos de grande porte, como bitrens e tritrens.

A execução dos acessos na MS-377 se insere em um esforço coordenado do Governo de Mato Grosso do Sul para consolidar o Vale da Celulose como polo competitivo da cadeia florestal brasileira. A pavimentação com dispositivos diferenciados de interseção reforça o compromisso com a segurança viária e a eficiência logística, e atende diretamente à infraestrutura necessária para operações industriais de larga escala.

Com previsão de entrega em 2026, a obra será um marco na estratégia estadual de fortalecimento da malha logística, ampliando a capacidade de escoamento, atraindo novos investimentos e gerando externalidades positivas para toda a cadeia produtiva florestal.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog

