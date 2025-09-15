WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Governo do Estado investe em acessos estratégicos para impulsionar setor da celulose em MS

O Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), firmou contrato no valor de R$ 26,89 milhões para obras de...

15/09/2025 15h13
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), firmou contrato no valor de R$ 26,89 milhões para obras de implantação e pavimentação de dois acessos na rodovia MS-377, no trecho que interliga entre Três Lagoas e Inocência, na região leste do Estado, conhecida como Vale da Celulose, o mais novo polo industrial em expansão no País.

O objetivo da obra é garantir suporte logístico ao avanço do Projeto Sucuriú, da Arauco do Brasil, megainvestimento no setor de celulose. Conforme a Agesul, o cronograma prevê que os serviços sejam executados e concluídos em até 360 dias consecutivos a partir da ordem de serviços. 

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, a obra é parte de um plano integrado de expansão da malha viária regional, alinhado à nova geografia econômica do Estado. “A pavimentação desses acessos à planta da Arauco representa mais do que infraestrutura: ela traduz nossa política de antecipação às demandas do setor produtivo. Estamos estruturando corredores logísticos para garantir que grandes investimentos, como o do Projeto Sucuriú, operem com eficiência desde o primeiro dia”.

Ele destacou ainda que a concepção técnica dos acessos, com dispositivos de interseção modernos, é parte do compromisso do Estado com a logística de alto desempenho. “Não estamos apenas ligando pontos no mapa, estamos desenhando soluções que absorvem crescimento com segurança e previsibilidade operacional”, completou.

A obra contempla a implantação de dois acessos distintos à planta industrial da Arauco, ambos interligados à MS-377. O acesso principal, localizado no km 94, foi projetado em dois níveis com interconexão do tipo “trombeta”, solução comumente utilizada em entroncamentos rodoviários de alto fluxo. A estrutura inclui faixas de desaceleração e aceleração, visando garantir a entrada e saída seguras de veículos na rodovia, sobretudo carretas e composições de carga.

Já o acesso secundário, no km 97, adota o modelo de rótula alongada, priorizando a fluidez do tráfego na própria MS-377. A combinação desses dois sistemas de interseção contribuirá para a otimização do fluxo logístico, ao mesmo tempo em que melhora os níveis de segurança viária para trabalhadores, fornecedores e comunidade local. A previsão é que os dois dispositivos reduzam riscos de acidentes, eliminem gargalos logísticos e permitam o escoamento de cargas com maior previsibilidade.

>Inocência recebe investimentos bilionários na área de celulose (Foto: Chico Ribeiro)
>Inocência recebe investimentos bilionários na área de celulose (Foto: Chico Ribeiro)

Geração de empregos

O Projeto Sucuriú, da Arauco do Brasil, é um dos maiores investimentos privados em curso no país. Com aporte estimado superior a US$ 4,6 bilhões, a planta terá capacidade inicial para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano, com possibilidade de expansão. A unidade deve empregar mais de 14 mil pessoas no pico de obras e gerar aproximadamente 6 mil empregos permanentes.

Com sua localização estratégica, o município de Inocência conecta áreas de plantio de eucalipto ao sistema rodoviário estadual e aos corredores de exportação, como os portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR). O escoamento da produção exige acessos rodoviários em padrão técnico adequado à operação com veículos de grande porte, como bitrens e tritrens.

A execução dos acessos na MS-377 se insere em um esforço coordenado do Governo de Mato Grosso do Sul para consolidar o Vale da Celulose como polo competitivo da cadeia florestal brasileira. A pavimentação com dispositivos diferenciados de interseção reforça o compromisso com a segurança viária e a eficiência logística, e atende diretamente à infraestrutura necessária para operações industriais de larga escala.

Com previsão de entrega em 2026, a obra será um marco na estratégia estadual de fortalecimento da malha logística, ampliando a capacidade de escoamento, atraindo novos investimentos e gerando externalidades positivas para toda a cadeia produtiva florestal.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog
Foto da capa: Saul Schramm/Arquivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende espingarda em Dois Irmãos do Buriti
Foto: Reprodução/DOF - MS Moto furtada em agosto no Estado de São Paulo é recuperada pela DOF
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende mais de 280 quilos de droga que seguiam para o interior paulista
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
28°
Tempo nublado Máxima: 41° - Mínima: 25°
27°

Sensação

3.34 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
Há 4 horas Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
Há 5 horas CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro
Há 5 horas Sessão celebra atuação de representações de Santa Catarina em Brasília
Há 5 horas Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
4
Há 6 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
5
Há 3 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados