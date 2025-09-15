WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Seminário discute o Rio Paraguai como patrimônio de MS nesta terça e quarta

O deputado Renato Câmara, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa e da Frente Parlamentar d...

15/09/2025 14h06
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Renato Câmara participa do seminário como representante do Legislativo, reforçando a importância de políticas públicas para a preservação do Rio Paraguai.
Renato Câmara participa do seminário como representante do Legislativo, reforçando a importância de políticas públicas para a preservação do Rio Paraguai.

O deputado Renato Câmara, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa e da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos e Unidades de Conservação, participará do XIX Seminário de Desenvolvimento Institucional de Mato Grosso do Sul (SEDIMS). O evento acontece nos dias 16 e 17 de setembro de 2025 (terça e quarta-feira), às 19h, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de MS (IHGMS), localizado na Avenida Calógeras, nº 3.000, no centro de Campo Grande.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Com o tema “Rio Paraguai – Patrimônio de MS”, o seminário vai reunir pesquisadores, artistas e representantes do poder público para refletir sobre o papel histórico, cultural e ambiental do rio.

A abertura será na terça-feira (16), com a mesa “Geografia e História”, mediada por Arlinda Cantero Dorsa e palestras de Arnaldo Menecozzi e Simone Mamede. No intervalo, o público acompanha a apresentação artística de Lenilde Ramos. Em seguida, será realizada a mesa “Cenário, Inspiração Cultural e Artística”, sob intermediação de José Augusto Carvalho dos Santos, com participação de Yara Penteado e Ruberval Cunha.

Na quarta-feira (17), a programação traz a mesa “Povos Ribeirinhos, Crenças, Costumes, Sustentabilidade”, mediada por Madalena Greco, com os palestrantes Marlei Sigrist e Leonardo Sampaio Costa. Logo depois, o deputado Renato Câmara fará uma palestra de 30 minutos na mesa ‘Presente e Futuro – Conscientização e Políticas Públicas’, que também contará com a exposição da professora Arlinda Cantero Dorsa. A mediação será conduzida por Ana Luzia Abrão.

O encerramento será marcado pela apresentação do Grupo Acaba. Durante os dois dias, o público também poderá conferir a mostra digital “Rio Paraguai: suas águas, seus cenários”, do fotógrafo Rachid Waqued.

“Preservar o Rio Paraguai é um compromisso que ultrapassa gerações. Nosso trabalho no Legislativo tem sido orientar políticas públicas que conciliem desenvolvimento e sustentabilidade, garantindo o futuro de Mato Grosso do Sul”, afirmou Renato.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende espingarda em Dois Irmãos do Buriti
Foto: Reprodução/DOF - MS Moto furtada em agosto no Estado de São Paulo é recuperada pela DOF
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende mais de 280 quilos de droga que seguiam para o interior paulista
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
28°
Tempo nublado Máxima: 41° - Mínima: 25°
27°

Sensação

3.34 km/h

Vento

37%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
Há 4 horas Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
Há 5 horas CSP vota compartilhar documentos apresentados por Tagliaferro
Há 5 horas Sessão celebra atuação de representações de Santa Catarina em Brasília
Há 5 horas Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Setembro Amarelo: psicóloga de Nioaque reforça importância da prevenção e da valorização da vida
3
Há 7 dias Nioaque ganha pista de velocross e comunidade celebra nova opção de lazer e esporte
4
Há 6 dias 2º Seminário de Saúde Mental reúne autoridades e comunidade em Nioaque
5
Há 3 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados