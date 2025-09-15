Seminário discute o Rio Paraguai como patrimônio de MS nesta terça e quarta

O deputado Renato Câmara, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa e da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos e Unidades de Conservação, participará do XIX Seminário de Desenvolvimento Institucional de Mato Grosso do Sul (SEDIMS). O evento acontece nos dias 16 e 17 de setembro de 2025 (terça e quarta-feira), às 19h, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de MS (IHGMS), localizado na Avenida Calógeras, nº 3.000, no centro de Campo Grande.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Com o tema “Rio Paraguai – Patrimônio de MS”, o seminário vai reunir pesquisadores, artistas e representantes do poder público para refletir sobre o papel histórico, cultural e ambiental do rio.

A abertura será na terça-feira (16), com a mesa “Geografia e História”, mediada por Arlinda Cantero Dorsa e palestras de Arnaldo Menecozzi e Simone Mamede. No intervalo, o público acompanha a apresentação artística de Lenilde Ramos. Em seguida, será realizada a mesa “Cenário, Inspiração Cultural e Artística”, sob intermediação de José Augusto Carvalho dos Santos, com participação de Yara Penteado e Ruberval Cunha.

Na quarta-feira (17), a programação traz a mesa “Povos Ribeirinhos, Crenças, Costumes, Sustentabilidade”, mediada por Madalena Greco, com os palestrantes Marlei Sigrist e Leonardo Sampaio Costa. Logo depois, o deputado Renato Câmara fará uma palestra de 30 minutos na mesa ‘Presente e Futuro – Conscientização e Políticas Públicas’, que também contará com a exposição da professora Arlinda Cantero Dorsa. A mediação será conduzida por Ana Luzia Abrão.

O encerramento será marcado pela apresentação do Grupo Acaba. Durante os dois dias, o público também poderá conferir a mostra digital “Rio Paraguai: suas águas, seus cenários”, do fotógrafo Rachid Waqued.

“Preservar o Rio Paraguai é um compromisso que ultrapassa gerações. Nosso trabalho no Legislativo tem sido orientar políticas públicas que conciliem desenvolvimento e sustentabilidade, garantindo o futuro de Mato Grosso do Sul”, afirmou Renato.