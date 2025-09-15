Feirão MS Moradia chega à sua 3ª edição em outubro na Capital para realizar sonho da casa própria

De 16 a 19 de outubro, o Shopping Norte Sul Plaza será palco da terceira edição do Feirão MS Moradia, evento promovido pelo Governo do Estado, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul). Ele é realizado em parceria com várias construtoras da Capital.

O feirão já se consolidou como uma grande oportunidade para famílias que sonham em conquistar a casa própria e encontram no programa Bônus Moradia a chance de transformar esse sonho em realidade. O evento reúne empreendimentos imobiliários credenciados ao programa, oferecendo imóveis que fazem parte do Bônus Moradia, com valor de até R$ 250 mil. O diferencial está nos subsídios concedidos, que tornam a entrada acessível e permitem que famílias com renda de até R$ 7.050 possam financiar seu imóvel.

O Governo do Estado concede até R$ 32 mil de subsídio, enquanto o Governo Federal, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, pode oferecer até R$ 55 mil, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades. Essa soma de benefícios possibilita condições de pagamento muito mais vantajosas e já vem mudando a vida de milhares de sul-mato-grossenses desde a criação do programa.

Durante o Feirão MS Moradia, os visitantes terão acesso a estandes de construtoras parceiras, poderão conhecer os imóveis disponíveis, realizar simulações de financiamento e esclarecer dúvidas diretamente com as equipes da Agehab e das instituições financeiras. A proposta é facilitar todo o processo, desde a atualização do cadastro até a análise de crédito, permitindo que os interessados saiam do evento já com encaminhamentos concretos para a aquisição da casa própria.

O Bônus Moradia foi criado justamente para apoiar famílias que esbarram na dificuldade de juntar o valor da entrada de um imóvel. Com o subsídio estadual somado aos benefícios federais e à possibilidade de uso do FGTS, em muitos casos a entrada é reduzida de forma significativa, abrindo as portas para que cada vez mais famílias saiam do aluguel e conquistem seu lar definitivo.

A terceira edição do feirão reforça o compromisso do Governo do Estado em ampliar as políticas habitacionais e oferecer qualidade de vida para a população. Serão dias intensos de oportunidades, em que centenas de imóveis estarão à disposição com condições especiais para atender quem mais precisa.

Para participar, é importante que os interessados já estejam inscritos no cadastro da Agehab e levem documentos pessoais, comprovantes de renda e de residência, além de certidões que comprovem não possuir imóvel em seu nome nem ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

O Feirão MS Moradia será realizado de 16 a 19 de outubro no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande, e promete ser mais uma grande chance de transformar o sonho da casa própria em realidade para muitas famílias sul-mato-grossenses.

Edyelk Santos, Comunicação da Agehab MS

Foto: Álvaro Rezende/Arquivo