Segurança em Pauta recebe investigadora da PCMS que passou por curso de capacitação na ONU

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Para compartilhar sua experiência no curso de Missão a Serviço, uma capacitação de alto nível realizada pela Organização das Nações Unidas. O Segurança em Pauta vai receber nesta semana a investigadora da polícia civil de Mato Grosso do Sul, Amanda Barreto da Costa Schmidt.

Toda semana a Investigadora Lucilene Souza recebe especialista para entrevistar e falar sobre um tema diferente sobre segurança pública. Delegados, investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população, informação de qualidade.

Não perca o programa Segurança em Pauta, toda segunda às 18h, com horários alternativos quartas 13h, sextas às 7h e domingos às 16h30, no canal 7.2 TVALEMS. O Segurança em Pauta também está disponível no youtube.